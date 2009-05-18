Дизайн сайта

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Закрыт11 заявок270 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта

сроки 1 день

Оплата 750 руб

Знаю, что немного, но в дальнейшем буду задания посерьезнее

icq 428870242

пишите в асю

16 лет назад
BogatovaMaria
Мария 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранные исполнители

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$30
1 день
fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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