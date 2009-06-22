Сделать дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен63 заявки567 просмотров

Бюджет 2000-3000 рублей с вносимыми изменениями, оплату подтверждаю после полного согласования и утверждения. Выбираю фрилансера на основании портфолио (пжл, постарайтесь писать те, у кого оно достойное).

16 лет назад
freshmedia
Гор 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$80
4 дня
Ответственный, оперативный, приятный в общении. Не торопил меня по моей части, со своей стороны все выполнил в срок. Мой заказ выполнил так, как было нужно.
Четкость формулировки задачи. Адекватность. Обязательность.Приятно было поработать, надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Чего и вам желаю ))) Хорошо когда опыт от общения с заказчиком остается столь положительным.

Заявки фрилансеров

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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