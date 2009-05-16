Доброе время суток, Уважаемые Веблансеры! Требуется создать тему для форума на движке phpbb3 для сайта http://www.rucomics.info Требования: Вид форума не должен отличаться от сайта. Вот собственно и всё... ...
Изменить дизайн сайта
Нужно переоформить сайту дизайн.
А конкретно всего-лишь одной страничке(главной).
Предпочтительные цвета: зеленый и красный + золото.
Тема: письма, задания, клики за деньги WebMoney $.
Стиль: богатое казино.
Самому просто некогда это делать, а так сам сделал-бы.
Сайт рисовать по такой схеме:
Шапка(в шапке баннер 468х60)
горизонтальное меню
подменю1(ширина200пикс) | содержание(контент) | подменю2(ширина200пикс)
пример во-вложении.
пример самой странички в index.html
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