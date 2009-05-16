Изменить дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок612 просмотров

Нужно переоформить сайту дизайн.

А конкретно всего-лишь одной страничке(главной).

Предпочтительные цвета: зеленый и красный + золото.

Тема: письма, задания, клики за деньги WebMoney $.

Стиль: богатое казино.

Самому просто некогда это делать, а так сам сделал-бы.

Сайт рисовать по такой схеме:

Шапка(в шапке баннер 468х60)

горизонтальное меню

подменю1(ширина200пикс) | содержание(контент) | подменю2(ширина200пикс)

пример во-вложении.

пример самой странички в index.html

16 лет назад
baks090780
Нет 
31 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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