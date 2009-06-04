Дизайн сайта takemusuaiki.net

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок251 просмотр

Задача - разработать дизайн сайта takemusuaiki.net, собрать скетч и нарезать на прототип.

Требования:

Стилистика, цвета и так же концепция отдаётся на совесть дизайнера (дерско-сиреневые тона будут отвергаться сразу). Полная свобода мысли. Нужен качественный продукт.

takemusuaiki.org

takemusuaiki.com

takemusuaiki.net

takemusuaiki.se

takemusuaiki.it

сайты нашей федерации. Посмотреть не для примера а просто что вот такое есть. С моей точки зрения дизайн вышеперечисленных сайтов унылое гавно и так делать не стоит.

В сайте должно быть две менюшки одна - отображение ссылок функциональных модулей сайта

другая - активные действия. авторизация, поиск, регистрация, подать

заявку.

в конечном итоге - нужен макет главной страницы + страницы пользователя - личный

кабинет с функциями отправить сообщение, запостить

фотку, написать на стене.

__

чуть не забыл - предоплата 30% на вебмани, визу, яндексденьги.

Фролов Игорь (weblanc) 27 лет - удален с сервиса за фильсификацию отзывов. проект стартует ещё раз.

16 лет назад
popovius
Цц 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

nattyboy
Фадей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$70
5 дней
Работа выполнена качественно, в срок. предоставил дополнительно два макета на выбор.
Отличный заказчик... все четко пояснит... где надо даже подскажет! я не советую, а РЕКОМЕНДУЮ С НИМ РАБОТАТЬ! и сам надеюсь, на дальнейшее сотрудничество с ним!
weblanc
Игорь 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$70
5 дней

Заявки фрилансеров

nattyboy
Фадей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
weblanc
Игорь 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тема для форума phpbb3

    $50

    Доброе время суток, Уважаемые Веблансеры! Требуется создать тему для форума на движке phpbb3 для сайта http://www.rucomics.info Требования: Вид форума не должен отличаться от сайта. Вот собственно и всё... ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Облегчить шаблон

    Требуется облегчить шаблон сайта www.anionline.ru Не надо ничего менять, всё должно быть так, как сделано сейчас, без изменений, только подкорректировать шаблон. Шаблон DLE 5.7 пишите в ICQ о ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн политической социальной сети

    Создание дизайна для соц. сети (примерное описание идеи проекта в приложенном файле). Нам не нужен просто дизайнер. Мы в поиске того, кто не только знает что такое web 2.0, но и сумеет сделать проект особенным. ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта магазина автозапчастей.

    Добрый день! Требуется разработать дизайн будущего сайта, основное что нужно качественно и красиво нарисовать это шапка сайта. Тематика будущего сайта это мини интернет магазин по запчастям на автомобили марки Ford Focus. Т.е ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать дизайн шаблона сайта для Школы танцев

    Нужен дизайна шаблона сайта для школы кубинской сальсы. Наверное это будет прежде всего дизайн главной страницы, а остальные страницы будут в том же дизайне, но, вам виднее, может предложите еще ...

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется создание дизайна сайта xbostob.net

    Требуется создание дизайна для сайта http://xbostob.net Изображение динозавра является необходимым атрибутом дизайна, так как является символом сайта. Мнимум Flash - сайт будет ориентирован на SEO продвижение Имейте ввиду, ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать красивый хедер

    $10

    Сделать красивый хедер для сайта http://video.newjimm.com В графику хедера можно включить фрагменты постеров из популярных фильмов. Шаблон во вложении.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сделать и доработать дизайн по наброску

    Есть набросок дизайна точнее макет на картинке - нужно его доработать и сделать полноценный дизайн сайта + все разделы сайта подогнать под дизайн ( нужно хорошее и красивое оформление содержания сайта

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад