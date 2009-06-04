Доброе время суток, Уважаемые Веблансеры! Требуется создать тему для форума на движке phpbb3 для сайта http://www.rucomics.info Требования: Вид форума не должен отличаться от сайта. Вот собственно и всё... ...
Дизайн сайта takemusuaiki.net
Задача - разработать дизайн сайта takemusuaiki.net, собрать скетч и нарезать на прототип.
Требования:
Стилистика, цвета и так же концепция отдаётся на совесть дизайнера (дерско-сиреневые тона будут отвергаться сразу). Полная свобода мысли. Нужен качественный продукт.
сайты нашей федерации. Посмотреть не для примера а просто что вот такое есть. С моей точки зрения дизайн вышеперечисленных сайтов унылое гавно и так делать не стоит.
В сайте должно быть две менюшки одна - отображение ссылок функциональных модулей сайта
другая - активные действия. авторизация, поиск, регистрация, подать
заявку.
в конечном итоге - нужен макет главной страницы + страницы пользователя - личный
кабинет с функциями отправить сообщение, запостить
фотку, написать на стене.
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чуть не забыл - предоплата 30% на вебмани, визу, яндексденьги.
Фролов Игорь (weblanc) 27 лет - удален с сервиса за фильсификацию отзывов. проект стартует ещё раз.
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