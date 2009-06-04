Задача - разработать дизайн сайта takemusuaiki.net, собрать скетч и нарезать на прототип.

Требования:

Стилистика, цвета и так же концепция отдаётся на совесть дизайнера (дерско-сиреневые тона будут отвергаться сразу). Полная свобода мысли. Нужен качественный продукт.

takemusuaiki.org

takemusuaiki.com

takemusuaiki.net

takemusuaiki.se

takemusuaiki.it

сайты нашей федерации. Посмотреть не для примера а просто что вот такое есть. С моей точки зрения дизайн вышеперечисленных сайтов унылое гавно и так делать не стоит.

В сайте должно быть две менюшки одна - отображение ссылок функциональных модулей сайта

другая - активные действия. авторизация, поиск, регистрация, подать

заявку.

в конечном итоге - нужен макет главной страницы + страницы пользователя - личный

кабинет с функциями отправить сообщение, запостить

фотку, написать на стене.

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чуть не забыл - предоплата 30% на вебмани, визу, яндексденьги.

Фролов Игорь (weblanc) 27 лет - удален с сервиса за фильсификацию отзывов. проект стартует ещё раз.