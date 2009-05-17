Нужны кнопочки, лого и шапка!

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Завершен1 заявка145 просмотров

Необходимо перевести надписи на существующих кнопках для форума, придумать и сделать шапку форуму.

16 лет назад
osnovatell
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
$20
1 день
Работал с Антом над шапкой для моего форума, все сделано в краткие сроки, по разумной цене и надлежащего качества. Антон все сделал именно так, как я хотел - я его долго мучал, но он справился с поставленной ему задачей - конкретного ТЗ не было, он сам предлагал варианты, а я уже соглашался или нет, но он вынес это и все сделал так как надо. Всем рекомендую данного исполнителя - с ним приятно работать. Спасибо, Антон, за работу! Удачи в будущем!
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад

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