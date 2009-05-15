Редизайн сайта+Joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт40 заявок545 просмотров

Необходимо сделать редизайн сайта s f u g n t u . r u и подогнать под него Joomla!

Дизайн надо сделать так, что б мне понравилось. Чтоб мне определиться, пишите конкретные предложения по редизайну здесь.

Joomla
16 лет назад
timss
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$200
2 дня
Работа выполнена оч. криво.

Заявки фрилансеров

gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад

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