Конкурс на дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок1690 просмотров
#1$

Куча народу в конкурсе и 3 работы всего?

Здравствуйте, конкурс на дизайн сайта (psd), победителю $200 (или эквивалент). С победителем будет доработан дизайн и следовательно оплачен.

Описание:

1) Персональный сайт инструктора парашютного спорта

2) Тематика связанна с небом и прыжками

3) В дизайне должно быть фото человека, учитывайте место в шапке под него

4) Сам сайт будет в стиле блога, фото-видео альбомы и страницы с описаниями программ занятий

Если есть вопросы спрашивайте.

Конкурс будет длиться до 28.05.2009

p.s. Ссылки на работы можно выкладывать в теме, либо писать в приват. В аську и тд работы не принимаются.

p.p.s Для всех кто участвует, не забывайте ставить сумму и срок, иначе не смогу добавить в конкурс.

16 лет назад
rydx
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

Hels
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
Был проведен конкурс на дизайн, работа понравилась больше всего. После того как Игоря выбрали победителем, он быстро и без вопросов переделал дизайн под заказчика и получилась отличная и качественная работа. Весьма рекомендую!
Быстро обеспечивает связь с заказчиком, в доступной форме излагает ТЗ, легко находит общий язык, рассудителен. Приятно иметь дело...

Заявки фрилансеров

Hels
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад

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