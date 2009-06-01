# 1 — $

Куча народу в конкурсе и 3 работы всего?

Здравствуйте, конкурс на дизайн сайта (psd), победителю $200 (или эквивалент). С победителем будет доработан дизайн и следовательно оплачен.

Описание:

1) Персональный сайт инструктора парашютного спорта

2) Тематика связанна с небом и прыжками

3) В дизайне должно быть фото человека, учитывайте место в шапке под него

4) Сам сайт будет в стиле блога, фото-видео альбомы и страницы с описаниями программ занятий

Если есть вопросы спрашивайте.

Конкурс будет длиться до 28.05.2009

p.s. Ссылки на работы можно выкладывать в теме, либо писать в приват. В аську и тд работы не принимаются.

p.p.s Для всех кто участвует, не забывайте ставить сумму и срок, иначе не смогу добавить в конкурс.