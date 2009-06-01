Интересует иллюстрация сайта, один векторный рисунок в иллюстраторе. От художника требуется передать и выразить атмосферу автосервиса и автоспорта. Прошу предоставить примеры выполненных работ с указанием задуманной заказчиком тематики. Дальнейшее сотрудничество после просмотра работ. Спасибо
Конкурс на дизайн сайта
Куча народу в конкурсе и 3 работы всего?
Здравствуйте, конкурс на дизайн сайта (psd), победителю $200 (или эквивалент). С победителем будет доработан дизайн и следовательно оплачен.
Описание:
1) Персональный сайт инструктора парашютного спорта
2) Тематика связанна с небом и прыжками
3) В дизайне должно быть фото человека, учитывайте место в шапке под него
4) Сам сайт будет в стиле блога, фото-видео альбомы и страницы с описаниями программ занятий
Если есть вопросы спрашивайте.
Конкурс будет длиться до 28.05.2009
p.s. Ссылки на работы можно выкладывать в теме, либо писать в приват. В аську и тд работы не принимаются.
p.p.s Для всех кто участвует, не забывайте ставить сумму и срок, иначе не смогу добавить в конкурс.
Победитель конкурса
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