Создание "шапки" форума

Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая.

"Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение)

Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin.

Не нужно массы нагромаждений(легкость графики приветствуется).

Тематика должна быть отражена графически. В тематике участвуют:

выключатели, розетки, рубильники, лампочки, светильники, провода, автоматика, силовые установки, столбы(ЛЭП) и пр...

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В шапке желательно обыграть название сайта. "FazaNol.ru"

собственно форум: forum.fazanol.ru

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Место справа будет занято контекстом(рекламой), основная нагрузка на левый край до центра.

Реклама не должна быть "бельмом" (т.е. шапка должна иметь завершенный вид, включающий рекламу, а не быть обрезанной с центра до левого края).

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Лучше, было бы на конкурсной основе...