Подбить сайт в css + сделать пару страниц

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок357 просмотров

Что есть... несколько страниц, сверстаных в html + css

Что нужно.. сделать несколько дополнительных страниц + исправить ошибки в css

Работенка не пыльная

CSSHTML
16 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

e-shpak
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Быстро и четко. Никаких лишних вопросов, все по существу. Приятно работать с такими спецами. При наличии подобных проектов - буду пользоваться услугами и дальше.
Вадим - приятный в общении заказчик. Четкая постановка задачи. Оплата без задержек. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

e-shpak
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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