Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей. Сроки и цены ...
Переделать шаблон адалт сайта
Нужен человек который мне переделает(джпеговский макет) или предложит совсем недорого макет для адалт сайта. жду предлложений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать: 1. Натянуть новый дизайн. 2. Изменить меню - добавить новые пункты. 3. Привязать к этим новым пунктам меню ссылки на соответствующие страницы. 4. Изменить контент на страницах, изменений не ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется человек который оформит группы ВКонтакте. Наподобе как это делает вот этот человек тут: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=328177 Просьба не беспокоить тех, кто будет учиться на ходу. Можете научиться, потом стукать. ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Небольшой сайтик. новости+форум+контакты.Завершен16 лет назад
- $400
Необходимо выполнить дизайн для обменного пункта электронных валют, а в дальшейшем на его основе дизайн для линейки проектов (единый стиль). Выбранный исполнитель Люся Печкина (LIDenez) Условия оговорены в ICQ, тех задание ...Завершен16 лет назад
Требуется создать\переделать шаблон для joomla. Тематика сайта – бухгалтерские услуги итд. На данный момент уже существует работающий шаблон. Соответственно у нового должна сохраняться общая структура прежнего – боковые меню, шапка итд. Что ...Закрыт16 лет назад
- $100
Необходим вменяемый человек который нарисует дизайн для нашего сайта по четкому т3. От вас требудется умение работать в фотошопе. Придумывать ничего не надо, надо просто технически все блоки отрисовать. социальная сеть ...Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно сделать новый дизайн для сайта Мобильных СМС-рассылок - www.smsmm.ru Нужно нарисовать: - Макет Главной страницы - Макеты Страниц Разделов (планируется 8 разделов) - Макеты основных страниц (в разделах) ...Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад
Дизайн для ресурса поздравленийЗавершен16 лет назад
Нужен разработать дизайн для женского сайта, тип www.elle.com. Общая концепуия, цветовая гамма, структура дизайна у заказчика уже есть. Надо доработать его до рабочего вида. Портфоли и контакты в личку. Skype udodirc.Дизайн сайтов75 заявокЗакрыт16 лет назад