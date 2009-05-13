Нужно сделать новый дизайн для сайта Мобильных СМС-рассылок - www.smsmm.ru Нужно нарисовать: - Макет Главной страницы - Макеты Страниц Разделов (планируется 8 разделов) - Макеты основных страниц (в разделах) ...
Flash-кнопка на сайт
Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей.
Сроки и цены прошу указать в ваших предложениях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад
Дизайн для ресурса поздравленийЗавершен16 лет назад
Нужен разработать дизайн для женского сайта, тип www.elle.com. Общая концепуия, цветовая гамма, структура дизайна у заказчика уже есть. Надо доработать его до рабочего вида. Портфоли и контакты в личку. Skype udodirc.Дизайн сайтов75 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ). Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими. Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотипчик, иконка, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Nujno sozdat site dlya hudojnika, zanimayushegosya abstractnoy jivopisyu. Site na osnove CMS, tak kak on hochet imet vozmojnost sam vistavlyat novie raboti. Electronniy magazin kak takovoy ne nujen. Nujni neskolko krasivih gallerey, stranichka ob avtore, ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать "Дизайн в стиле Web 2 для доски объявлений" Доска объявлений www.obyavika.ru Сделать дизайн чтобы все сео описания которые на сайте остались и несбились в поисковых системах.Закрыт16 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта для рекламного агентства. Просьба агентствам со своими заоблачными ценами оставить в покое. Максимальная стоимость за дизайн 2000 рублей .Оплата по факту! Спасибо за внимание.Завершен16 лет назад
Компания занимается разработкой Online азартных игр и сопутствующего программного обеспечения. Ждем самых выгодных предложений. Выбрали, всем спасибо за участие.Завершен16 лет назад
Необходимо создать дизайн для страницы для иностранного авто-проекта,на которой можно будет вводить информацию о своем авто. Смысл страницы - приятным дизайном побудить посетителя ввести информацию о своем авто и нажать большую кнопку "далее". ...Закрыт16 лет назад
- $50
Создать дизайн интим сайта и нарезатьЗавершен16 лет назад