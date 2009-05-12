Создание сайта для абстрактного художника

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок394 просмотра

Nujno sozdat site dlya hudojnika, zanimayushegosya abstractnoy jivopisyu. Site na osnove CMS, tak kak on hochet imet vozmojnost sam vistavlyat novie raboti. Electronniy magazin kak takovoy ne nujen. Nujni neskolko krasivih gallerey, stranichka ob avtore, neskolko statey. Voobshem, site - vizitka. U hudojnika mnogo svoih idey, tak chto budet svoya specifica raboti s nim. Neskolko idei napisani ot ruki i ih mojno prochest v prilojennom file.

16 лет назад
icosahedron7
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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