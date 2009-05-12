Нужно создать "Дизайн в стиле Web 2 для доски объявлений" Доска объявлений www.obyavika.ru Сделать дизайн чтобы все сео описания которые на сайте остались и несбились в поисковых системах.
Создание сайта для абстрактного художника
Nujno sozdat site dlya hudojnika, zanimayushegosya abstractnoy jivopisyu. Site na osnove CMS, tak kak on hochet imet vozmojnost sam vistavlyat novie raboti. Electronniy magazin kak takovoy ne nujen. Nujni neskolko krasivih gallerey, stranichka ob avtore, neskolko statey. Voobshem, site - vizitka. U hudojnika mnogo svoih idey, tak chto budet svoya specifica raboti s nim. Neskolko idei napisani ot ruki i ih mojno prochest v prilojennom file.
Заявки фрилансеров
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