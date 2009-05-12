Дизайн для страницы с существующей формой в центре

Необходимо создать дизайн для страницы для иностранного авто-проекта,на которой можно будет вводить информацию о своем авто. Смысл страницы - приятным дизайном побудить посетителя ввести информацию о своем авто и нажать большую кнопку "далее".

Т.к. пока не совсем ясно,что именно необходимо там нарисовать - проект предварительный.

По его итогам выберу того,с кем можно будет создать такую страницу, плотно работая с клиентом.

Насчет цены также сказать пока ничего не могу - жду ваших предложений.

Иными словами,надо будет создать веб-страницу, во главе которой должно стоять указанное поле для ввода информации,причем все это надо будет делать при плотной работе с клиентом над всеми деталями страницы.

Через 2-3 дня надо будет завершить ее создание.

Более подобные условия буду обсуждать с исполнителем, готовым к такого рода работе.