Компания занимается разработкой Online азартных игр и сопутствующего программного обеспечения. Ждем самых выгодных предложений. Выбрали, всем спасибо за участие.
Дизайн для страницы с существующей формой в центре
Необходимо создать дизайн для страницы для иностранного авто-проекта,на которой можно будет вводить информацию о своем авто. Смысл страницы - приятным дизайном побудить посетителя ввести информацию о своем авто и нажать большую кнопку "далее".
Т.к. пока не совсем ясно,что именно необходимо там нарисовать - проект предварительный.
По его итогам выберу того,с кем можно будет создать такую страницу, плотно работая с клиентом.
Насчет цены также сказать пока ничего не могу - жду ваших предложений.
Иными словами,надо будет создать веб-страницу, во главе которой должно стоять указанное поле для ввода информации,причем все это надо будет делать при плотной работе с клиентом над всеми деталями страницы.
Через 2-3 дня надо будет завершить ее создание.
Более подобные условия буду обсуждать с исполнителем, готовым к такого рода работе.
Выбранный исполнитель
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