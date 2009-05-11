Нужно доделать немного дизайн сайта рейтинга http://hyip.1gb.ru/rating/ Добавить туда элементы из дизайна http://monhyip.net И пару других картинок изменить. Готов заплатить за эту небольшую работу 30-50$ Связь icq 293899 или ...
Наполнение нового раздела сайта
Нужно подготовить страницу к уже существующему сайту.
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