Дизайн доски объявлений

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок261 просмотр

На подобие irr.ru

Рассматриваются любые предложения.

16 лет назад
burla
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

dam
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$150
7 дней
Второй проект. Быстро четко, все что надо за эти деньги. Огромный плюс не клянчит деньги, не разводит один раз договорились и все. Молодец.
Только положительные эмоции от сотрудничества с Евгением. Все отлично. Просто супер! Рад знакомству с Вами и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. С уважением, Дмитрий.

Заявки фрилансеров

dam
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад