Нужен дизайн обменного пункта

Ярослав отличный заказчик. Четко было поставлено ТЗ. Сначала разрабатывал дизайн, логотип и баннеры, затем верстал и натягивал на ShopScript smarty. Какие трудности возникали, все решались быстро. Очень ответственный заказчик, всегда on-line. Советую и рекомендую всем, спасибо!