Нужен дизайн обменного пункта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок333 просмотра

Нужен дизайн обменного пункта ( шаблонная система smarty)

Логотип + 2 баннера (468х60 88х31)

16 лет назад
Lsashal
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад
$250
2 дня
Проэкт выполнен полностью, очень быстро и качественно, рекомендую. Все пожелания учтены. Полностью доволен выполненной работой. Спасибо большое.
Ярослав отличный заказчик. Четко было поставлено ТЗ. Сначала разрабатывал дизайн, логотип и баннеры, затем верстал и натягивал на ShopScript smarty. Какие трудности возникали, все решались быстро. Очень ответственный заказчик, всегда on-line. Советую и рекомендую всем, спасибо!

Заявки фрилансеров

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад

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