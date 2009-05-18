Необходим сайт парфюмерной тематикии бижутерии

По горячим следам. Вот, сегодня и завершился наш с Вами проект, Алла. Хочу выразить большую благодарность за помощь в реализации интернет-проекта. Дизайн и фирменный стиль получились на отлично. О чём свидетельствует положительная оценка вышестоящего руководства. Признаюсь, по началу были сомнения по поводу удалённой работы с дизайнером, но благодаря чётким и доходчивым ответам, пониманию структуры работы и красочным работам в портфолио, пришёл к выводу что именно здесь я получу тот продукт, который будет выгодно позиционировать нашу компанию в интернете. Алла, спасибо Вам!