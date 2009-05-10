Нужен красиво оформленный форум уровня например http://demiart.ru/ Тематика живопись и фотография. бюджет обсуждаем.
Дизайн сайта
Нужен дизайн для автомобильного сайта + логотип.
Бриф и техзадание после утверждения кандидатуры.
Есть предоплата, стартовая стоимость проекта – 8 000 рублей.
Сроки выполнения работ – 3 дня.
Мои контакты: [email protected]
Заявки фрилансеров
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