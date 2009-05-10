Дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт54 заявки453 просмотра

Нужен дизайн для автомобильного сайта + логотип.

Бриф и техзадание после утверждения кандидатуры.

Есть предоплата, стартовая стоимость проекта – 8 000 рублей.

Сроки выполнения работ – 3 дня.

Мои контакты: [email protected]

16 лет назад
beshemot
63 года
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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