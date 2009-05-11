Четкий бриф есть. эскиз показать к утру 12 мая.
Флеш-баннер + нарисовать дизайн
Задача - создать флеш-баннер для сайта + нарисовать дизайн внутренней страницы. Заказчику нравится текущий дизайн заглавной страницы, но "внутренности" НУЖДАЮТСЯ В КОРРЕКТИВЕ.
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