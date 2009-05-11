Флеш-баннер + нарисовать дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок392 просмотра

Задача - создать флеш-баннер для сайта + нарисовать дизайн внутренней страницы. Заказчику нравится текущий дизайн заглавной страницы, но "внутренности" НУЖДАЮТСЯ В КОРРЕКТИВЕ.

16 лет назад
vizitko
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров