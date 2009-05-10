Резиновый шаблон Joomla 1.5

Нужно найти резиновый шаблон к этой цмс. По стилю примерно: информационный сайт, газета... чтото втаком направлении. Не перегруженный графикой но и не слишком простой. Не обязательно вашего изготовления, может ктото когдато качал с сети.

Сразу пишите линк на картинку шаблона, цену.