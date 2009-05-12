Создать дизайн простой с минимумом графики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок208 просмотров

Требуется создать небольшой дизайн для технического сайта.

Вся информация в приват. Выкладывайте портфолио

16 лет назад
klenovnn
Николай 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

cool
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$40
1 день
Спасибо, хорошо помог за умеренные средства создать простой дизайн с уникальным логотипом. Рисовать руками умеет, что не мало важно, когда в последнее время все считают, что встроенных модулей photoshop достаточно для дизайна. Спасибо!
Всем советую, очень заинтересованый человек, знает чего хочет, видит конкретные недочёты и умеет их описать (что немаловажно).. очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

cool
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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