Шапка для сайта стоматологии

Объявляется конкурс на разработку шапки сайта сайта стоматологии. Фикс. ширина сайта 1024 пикс.

Вот наглядный пример: http://www.alternativa-mc.ru/

Ничего гениального, разрешается даже использование клипартов, как отдельных элементов шапки (стулья, люди, горшки с растениями и т.д.) Конечно же хочется чтобы шапка была поярче + грамотное соблюдение 3D законов и пропорций. Ибо на этом примере качество оставляет желать лучшего.

Что нам надо: на основе этой идеи сделать новую шапку - тоже разместить стол приемной, секретаршу, обязательно где-то на стене плазма (там будет flash анимация), плазму ничего не должно загораживать, ни голова секретарши ни дерево... потолки с подсветкой, свидетельства на стене, диван, где сидят посетители (скажем парень и девушка с ребенком), так же можно врача в халате беседующего с медсестрой. Окна с храмами рисовать не стоит, возможно сделать окно, но не стоит на нем акцентировать дизайн. Оставить место на стене для лого.

Это все не догма (за исключением плазмы, где будет flash). Придумаете что-то еще лучше - отлично! Пример я Вам дал. В итоге шапка должна показывать присутствие в престижной стом. клинике.

Оплата только по факту работы!

Срок конкурса - до пятницы (15.05.09). Прикрепляйте готовую шапку на стену, можно в плохом качестве, главное увидеть как вы эту идею обыграли.

Всем заранее спасибо.