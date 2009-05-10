Cоздать дизайн-макет (CSS+XHTML) под CMS Etomite

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок152 просмотра

Нужно создать дизайн-макет (CSS+XHTML) под CMS Etomite для бухгалтерского сайта proconsult.su

CSS
16 лет назад
belomaz
Андрей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходим сайт парфюмерной тематикии бижутерии

    $500

    Необходим сайт парфюмерной тематики и бижутерии. Ценовой сегмент от эконом до престиж класса. По цветам и стилистике полностью на ваш выбор, своего фирменного стиля пока нет. Хотелось видеть тёмные тона, также серебро золото. На данный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Нужен дизайн для автомобильного сайта + логотип. Бриф и техзадание после утверждения кандидатуры. Есть предоплата, стартовая стоимость проекта – 8 000 рублей. Сроки выполнения работ – 3 дня. ...

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен Header для сайта.

    $25

    Нужно нарисовать header для сайта. Требования: Размер w:960px h: 180px, тематика: Агентство путешествий ( 80 процентов на авиабилеты) цвета и оттенки : синий, голубой, белый. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Задача - отрисовать дизайн для магазина прикольных футболок. Общая концепция - кругом веселые смайлики, дарят друг другу подарки. Смайлы - мультяшные персонажи. Хороший пример - круглый смайл с Губкой Бобом. На смайлах разные футболки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Место общения для фотографов

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Нужно реализовать на livestreet место общения для фотографов. Есть псевдоТЗ. Основные требования: 1. Установка LS и дополнительных модулей. 2. Реализация сногсшибательного ( :) ) дизайна, после ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать простую шапку+футер

    $15

    Доброго времени суток! Надо нарисовать простенькую шапку+ футер для сайта на готовом шаблоне. Можно использовать готовые заготовки итд. Вся инфа в приложенном файле. Работа лёгкая ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад