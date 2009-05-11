Объявляется конкурс на разработку шапки сайта сайта стоматологии. Фикс. ширина сайта 1024 пикс. Вот наглядный пример: http://www.alternativa-mc.ru/ Ничего гениального, разрешается даже использование клипартов, как отдельных элементов шапки (стулья, люди, горшки ...
Дизайн интернет-магазина дисков
Техническое задание
0) темный фон, но осветленный немного под место, где контент...
1) http://www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/Product/Product.htm
Из этого дизайна нравица следующее и так надо сделать:
- баннеры в контетной части, которые ссылаются на разделы сайта (у нас будет таких 4 – см. структуру сайта)
- нравица плашка – там типо на фоне несколько дисков и крупно написано «KOSEI» - у нас же должно быть написано крупно «KOSEI.SU» - под японский закос :-) - домен сайта http://www.kosei.su
- в горизонтальном меню верхнем 6 ссылок (главная, шинный калькулятор, статьи, доставка и гарантия, задать вопрос, корзина)
- вот таких баннеров как в http://www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/Product/Product.htm будет 4 по высоте... На каждом делаем свою тематическую картинку, надпись брендованной символикой и фон (Сверху внизу): kosei, Marcello, mkw, replica
2) справа вместо на этой странице http://www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/Product/Product.htm энтершоурум и вьюгалери делаем поиск, который хорошо реализован здесь http://shinawest.ru/ + - надо справа разместить только 2 блока друг под другом «поиск шин по размеру» и «поиск литых дисков»
3) Снизу всего дела небольшой текст символов на 500-600, нижнее горизонтальное меню и может пару приколов (интересные элементы дизайна)
Тематические ссылки, которые помогут понять, что я хочу видеть от дизайна - в каком стиле надо работать и что делать...
http://www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/corporate_0807.htm
http://www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/Home/Home.htm
http://www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/ESCOTO/Technology/K-Spec.htm
http://www.marcellowheels.jp/index.top.html
http://www.marcellowheels.com/index_us.html
http://www.mkw.com.ua/technology.htm
http://www.auto-legion.ru/d_filter.html?bid=&p5=16&p4=4&p6=100&p1=&to_p1=
http://ls-replica.ru/index.cgi?action=wheel_lit&r=0
Просьба не беспокоить новоиспеченных "лизайнеров" без портфолио и посредников...
Также во включенном бюджете необходимо будет сделать несколько несложных внутренних страниц
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