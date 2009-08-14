Перегнать в кривые рисунок динозавра вот отсюда http://www.seozavr.ru/img/seozavr_240_320.gif и надпись (только надпись) seozavr.ru отсюда http://seozavr.ru/img/logo.gif Снизу под логотипом сделать надпись "Биржа статей" без кавычек и шрифты перевести в кривые. Надо сделать сегодня же, как можно ...
Создание, поддержка и раскрутка сайтов любой степени сложности от StarDesign.Org
- $50Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $33
Необходимо написать или качественно отрерайтить недостающие статьи по данному адресу http://www.shinawest.ru/?action=page&page=articles-info, необходимо сделать с изображениями. Авторские права на изображения должны быть соблюдены, то есть использовать только те источники, которые разрешают использовать их изображения. Всего необходимо ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Для большого количества сайтов необходимо наполнение тематическим интересным контентом. Добавление через систему управления сайтами. Необходимо 10-15 человек, так как сайтов довольно много. Оплата по факту качественного добавления содержимого на 1 сайт. Оплата за одну страницу ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Через систему управления сайтами необходимо создавать тематические глоссарии на сайтах. Около 5-10 терминов на каждую буквы. Эталонные глоссарии: http://www.stardesign.org/bible/gloss/ , http://remont-kompa.ru/glossariy . Тематики для глоссариев абсолютно разные. Необходимо около 5 человек, так как сайтов довольно ...Редактирование и Корректура59 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо разместить информацию о 50 сайтах на досках объявлений. Оплата - не более 100 WMR за сайт под ключ = составление проекта, размещение, чеканье мыла, отчет. Отчет = мыло с прочеканными письмами + пароль + ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $130
Есть несколько сайтов, в основном по игрушкам. Необходимо писать уникальное содержимое (хороший рерайт или копирайт), интересное и актуальное по тематике сайта. Неуникальный и неинтересный оплачиваться не будет. Нужен стабильный человек для долговременного сотрудничества. Примеры сайтов ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо несколько людей для размещения информации в каталогах предприятий, каталогах статей и ссылок, а также других местах. Оплата по факту размещения каждой ссылки от 0,05 до 0,1 WMZ за ссылку. Примеры того как правильно делать ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Полное описание и актуальное описание всегда можно прочесть в разделе новости на сайте seozavr.ru - вот здесь - http://seozavr.ru/news.php?newsId=42 Ниже приведены все пункты по конкурсу... Приглашаю принять участие :-) Задание: Необходимо создать баннер размером 468 на 60 ...Баннеры34 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Для интернет-магазина литых дисков и шин http://www.shinawest.ru необходимо сделать оптимизированные страницы по определенным ключевым запросам, а именно: шины и диски, автомобильные диски, покрышки, диски шины, купить литые диски, шины с доставкой, диски продажа, купить зимние ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходим сделать 50 сайтов с установленной CMS. Симпатичный тематический шаблон. Система управления на ваш выбор: DLE, WordPress (предпочтительно), Joomla или другой. На сайты надо забить от 0 до 100 тематических осознанных статей. На всех сайтах ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо написать небольшие оптимизированные тексты для внутренних страниц сайта http://www.musiclife.kiev.ua/. Тематики указаны страниц ниже. Возле самых главных рубрик размещены ссылки на самые актуальные, которым следует уделить больше всего внимания. Их надо написать в первую очередь. Акустические ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо добавить все породы собак с изображениями на сайт http://www.kinologus.ru Сделать необходимо аккуратно. Красивые картинки, одного размера желательно, можно несколько изображений. Текст качественно отформатирован: шрифт одинаковый, равнение по ширине, абзацы, никаких внешних ссылок. Нужен копипаст. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
На сайт http://www.agrogene.ru необходимо добавить следующую информацию в разделы: 1) грибы - виды грибов, разделить на съедобные, несъедобные и т.д. добавить изображения грибов 2) колбасы - самые распространенные: копченная, вареные и т.д. Изображения 3) красители - совместить частично ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть несколько сайтов в стадии наполнения. Ищу человека, которые продвинет их поисковых системах и поднимет тИЦ. Приму мредложения с разовыми платежами и постоянным тИЦ от 30 до 50. Мои сайты: http://www.radiomashina.ru, http://www.stroitelnie.ru, http://www.radiovert.ru , ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен аккуратный последовательный человек, чтобы наполнял сайты контентом. Эталонное наполнение http://www.lego-bricks.ru Необходимо наполнять другие интернет-магазины... Наполнять надо большой интернет-магазин http://www.magaon.ru Все надо делать качественно, некачественная работа оплачиваться не будет. Стучать в аську пять-пять-восемь-два-четыре-ноль-восемь-семь-четыре. Оплата по ...Поисковые системы (SEO)43 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо обрабатывать изображения, редактировать описание товаров, добавлять товары через систему управления контентом. Примеры магазинов, которые необходимо будет заполнять: http://www.radiopark.ru , http://chegupka.ru/ , http://kolyaski-tyt.ru/ . Оплата по факту качественного наполнения в размере 0,2 WMZ за единицу ...Наполнение сайтов49 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Для сайта http://www.kinodil.ru необходимо нарисовать лого (размер и фон такой же как на сайте сейчас)... На лого должен быть крокодил в виде телевизора, или крокодил в головой похожей на телевизор... Или другой креатив... Вообщем смешать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Для постоянного сотрудничества нужен человек на неполный рабочий день удаленно. Необходимо наполнять и развивать сайт http://turitut.ru/ В обязонности входит: 1. Ежедневное обновление новостной ленты (на выходные необязательно) 2. Еженедельная новостная рассылка в системе сабскрайб 3. Рерайт и добавление ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо раскрутить фармацевтический магазин http://levitra-viagra.ru/ в топ10 Яндекса. Запросы прописаны в титле на стартовой странице. Свои предложения присылайте в личку. Небольшая предоплата, если есть нормальное портфолио. Далее оплата по факту. Людей у которых нет портфолио ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Для магазина шин и литых дисков http://www.shinawest.ru необходимы качественные статьи по тематикам: шины, зимняя резина, летняя резина, литые диски, штампованные диски, кованные диски, тесты шин и т.д. Качественные статьи можно увидеть и на других ресурсах ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад