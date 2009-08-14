tarasgu

Гегемон Андрон tarasgu

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Создание, поддержка и раскрутка сайтов любой степени сложности от StarDesign.Org

  • Перегнать в вектор логотип и надпись seozavr.ru

    $50

    Перегнать в кривые рисунок динозавра вот отсюда http://www.seozavr.ru/img/seozavr_240_320.gif и надпись (только надпись) seozavr.ru отсюда http://seozavr.ru/img/logo.gif Снизу под логотипом сделать надпись "Биржа статей" без кавычек и шрифты перевести в кривые. Надо сделать сегодня же, как можно ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты про шины и литые диски

    $33

    Необходимо написать или качественно отрерайтить недостающие статьи по данному адресу http://www.shinawest.ru/?action=page&amp;page=articles-info, необходимо сделать с изображениями. Авторские права на изображения должны быть соблюдены, то есть использовать только те источники, которые разрешают использовать их изображения. Всего необходимо ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайты информацией

    $500

    Для большого количества сайтов необходимо наполнение тематическим интересным контентом. Добавление через систему управления сайтами. Необходимо 10-15 человек, так как сайтов довольно много. Оплата по факту качественного добавления содержимого на 1 сайт. Оплата за одну страницу ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо делать глоссарии на сайтах

    Через систему управления сайтами необходимо создавать тематические глоссарии на сайтах. Около 5-10 терминов на каждую буквы. Эталонные глоссарии: http://www.stardesign.org/bible/gloss/ , http://remont-kompa.ru/glossariy . Тематики для глоссариев абсолютно разные. Необходимо около 5 человек, так как сайтов довольно ...

    Редактирование и Корректура59 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение на досках объявлений

    $250

    Необходимо разместить информацию о 50 сайтах на досках объявлений. Оплата - не более 100 WMR за сайт под ключ = составление проекта, размещение, чеканье мыла, отчет. Отчет = мыло с прочеканными письмами + пароль + ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Надо писать и добавлять по 20 статей в неделю

    $130

    Есть несколько сайтов, в основном по игрушкам. Необходимо писать уникальное содержимое (хороший рерайт или копирайт), интересное и актуальное по тематике сайта. Неуникальный и неинтересный оплачиваться не будет. Нужен стабильный человек для долговременного сотрудничества. Примеры сайтов ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Регистрация в каталогах предприятий

    $250

    Необходимо несколько людей для размещения информации в каталогах предприятий, каталогах статей и ссылок, а также других местах. Оплата по факту размещения каждой ссылки от 0,05 до 0,1 WMZ за ссылку. Примеры того как правильно делать ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Конкурс. Создание баннера 468*60 для SeoZavr.Ru

    $200

    Полное описание и актуальное описание всегда можно прочесть в разделе новости на сайте seozavr.ru - вот здесь - http://seozavr.ru/news.php?newsId=42 Ниже приведены все пункты по конкурсу... Приглашаю принять участие :-) Задание: Необходимо создать баннер размером 468 на 60 ...

    Новости для сайта
    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать 10 страниц уника про шины

    $10

    Для интернет-магазина литых дисков и шин http://www.shinawest.ru необходимо сделать оптимизированные страницы по определенным ключевым запросам, а именно: шины и диски, автомобильные диски, покрышки, диски шины, купить литые диски, шины с доставкой, диски продажа, купить зимние ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать 50 сателлитов "под ключ"

    $500

    Необходим сделать 50 сайтов с установленной CMS. Симпатичный тематический шаблон. Система управления на ваш выбор: DLE, WordPress (предпочтительно), Joomla или другой. На сайты надо забить от 0 до 100 тематических осознанных статей. На всех сайтах ...

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт страниц рубрик инет-магазина

    $20

    Необходимо написать небольшие оптимизированные тексты для внутренних страниц сайта http://www.musiclife.kiev.ua/. Тематики указаны страниц ниже. Возле самых главных рубрик размещены ссылки на самые актуальные, которым следует уделить больше всего внимания. Их надо написать в первую очередь. Акустические ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить все породы собак с картинками на сайт

    $20

    Необходимо добавить все породы собак с изображениями на сайт http://www.kinologus.ru Сделать необходимо аккуратно. Красивые картинки, одного размера желательно, можно несколько изображений. Текст качественно отформатирован: шрифт одинаковый, равнение по ширине, абзацы, никаких внешних ссылок. Нужен копипаст. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт дополнительной информацией

    $100

    На сайт http://www.agrogene.ru необходимо добавить следующую информацию в разделы: 1) грибы - виды грибов, разделить на съедобные, несъедобные и т.д. добавить изображения грибов 2) колбасы - самые распространенные: копченная, вареные и т.д. Изображения 3) красители - совместить частично ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднять тИЦ до 50

    Есть несколько сайтов в стадии наполнения. Ищу человека, которые продвинет их поисковых системах и поднимет тИЦ. Приму мредложения с разовыми платежами и постоянным тИЦ от 30 до 50. Мои сайты: http://www.radiomashina.ru, http://www.stroitelnie.ru, http://www.radiovert.ru , ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта (картинки, описания)

    $500

    Нужен аккуратный последовательный человек, чтобы наполнял сайты контентом. Эталонное наполнение http://www.lego-bricks.ru Необходимо наполнять другие интернет-магазины... Наполнять надо большой интернет-магазин http://www.magaon.ru Все надо делать качественно, некачественная работа оплачиваться не будет. Стучать в аську пять-пять-восемь-два-четыре-ноль-восемь-семь-четыре. Оплата по ...

    Поисковые системы (SEO)43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо качественное наполнение сайтов

    $250

    Необходимо обрабатывать изображения, редактировать описание товаров, добавлять товары через систему управления контентом. Примеры магазинов, которые необходимо будет заполнять: http://www.radiopark.ru , http://chegupka.ru/ , http://kolyaski-tyt.ru/ . Оплата по факту качественного наполнения в размере 0,2 WMZ за единицу ...

    Наполнение сайтов49 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип и аватар "нет фото" для сайта

    $20

    Для сайта http://www.kinodil.ru необходимо нарисовать лого (размер и фон такой же как на сайте сейчас)... На лого должен быть крокодил в виде телевизора, или крокодил в головой похожей на телевизор... Или другой креатив... Вообщем смешать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактор/вебмастер для сайта

    $100

    Для постоянного сотрудничества нужен человек на неполный рабочий день удаленно. Необходимо наполнять и развивать сайт http://turitut.ru/ В обязонности входит: 1. Ежедневное обновление новостной ленты (на выходные необязательно) 2. Еженедельная новостная рассылка в системе сабскрайб 3. Рерайт и добавление ...

    HTMLCSS
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутить фарм.магазин

    $250

    Необходимо раскрутить фармацевтический магазин http://levitra-viagra.ru/ в топ10 Яндекса. Запросы прописаны в титле на стартовой странице. Свои предложения присылайте в личку. Небольшая предоплата, если есть нормальное портфолио. Далее оплата по факту. Людей у которых нет портфолио ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественные статьи в магазин шин и литых дисков

    Для магазина шин и литых дисков http://www.shinawest.ru необходимы качественные статьи по тематикам: шины, зимняя резина, летняя резина, литые диски, штампованные диски, кованные диски, тесты шин и т.д. Качественные статьи можно увидеть и на других ресурсах ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1
7 баллов
10 лет назад
Несколько десятков страниц (рерайт)
Отличный работодатель! Всем рекомендую!
Квалифицированный подход, работать с человеком приятно и удобно. Сроки соблюдает.
Ответный отзыв
DashaSh
35 летАрмения
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Добавить все породы собак с картинками на сайт
Очень довольна сотрудничеством. Задание было четко поставлено. Никаких вопросов и недопониманий не возникало. Все прошло по плану. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С ув. Дарья
SpeedSnake
Radu Zaporojan 
32 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Логотип и аватар "нет фото" для сайта
Otli4noe sotrudni4estvo, ostalsia dovoleni, oplata vo vremeni.
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Копирайт/рерайт для 3 сайтов по питанию
Осталась довольна сотрудничеством. Тема интересная, техническое задание четкое, оплата в полном объеме.