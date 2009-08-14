Перегнать в кривые рисунок динозавра вот отсюда http://www.seozavr.ru/img/seozavr_240_320.gif и надпись (только надпись) seozavr.ru отсюда http://seozavr.ru/img/logo.gif Снизу под логотипом сделать надпись "Биржа статей" без кавычек и шрифты перевести в кривые. Надо сделать сегодня же, как можно ...