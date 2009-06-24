Логотип и аватар "нет фото" для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт39 заявок1519 просмотров
#1$

Для сайта http://www.kinodil.ru необходимо нарисовать лого (размер и фон такой же как на сайте сейчас)... На лого должен быть крокодил в виде телевизора, или крокодил в головой похожей на телевизор... Или другой креатив... Вообщем смешать надо крокодила и телевизор как-то на лого... На изображении под лого должен быть написан сам домен и надпись "Кинодил вам покажет!"

+ аватар "нет фото", когда пользователь не добавил свой собственный аватар... Размер стандратный... смотрите на сайте самом... Полупрозрачный логотип, домен написан и написано "нет фото"...

Этот проект является конкурсом... Надо нарисовать только лого, кто выиграет, тот дорисует и аватарку... оплата только тому, кто выиграет... Собствено его лого и украсит наш сайт... Ссылки на созданные вами лого можете присылать в личку... Чей лого не понравится - уж простите... Сложного особо ничего не надо... Лучше что-то сделать в стиле и цветах сайта конечно... Оплата: 500 WMR тому, кто победит собственно и все сделает :-)

16 лет назад
tarasgu
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

SpeedSnake
Radu Zaporojan 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Otli4noe sotrudni4estvo, ostalsia dovoleni, oplata vo vremeni.

Заявки фрилансеров

SpeedSnake
Radu Zaporojan 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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