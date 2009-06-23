Необходимо сделать логотип для Студии Picarus Услуги студии: Создание сайтов, хостинг, программирование, верстка интеграция, и т.д. ТЗ: - лого на русском и анг.языке Picarus и Пикарус - не более ...
Дизайн сайта + верстка под Joomla (1.0 или 1.5)
Требуется дизайн сайта для транспортной компании с последующей версткой под Joomla 1.0.x или 1.1x. Для отбора участников устраивается мини-конкурс на создание логотипа. Требование к участникам: наличие работ под Joomla. ТЗ в приложении. Работу по дизайну сайта получит победитель конкурса логотипов.
Заявки фрилансеров
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