Необходимо сделать логотип для Студии Picarus Услуги студии: Создание сайтов, хостинг, программирование, верстка интеграция, и т.д. ТЗ: - лого на русском и анг.языке Picarus и Пикарус - не более ...
Требуется отрисовать лого по эскизу
Имеется некоммерческий проект, рок-группа.
Название - "Крылья Белого Медведя".
Демо-записи можно прослушать здесь:
http://www.rockgeroy.ru/view/groups/17253.html
В приложении наши эскизы лого, как мы его видим. Но его необходимо вЫрисовать, довести до фирменного исполнения.Впрочем, возможно Вы что-то другое придумаете, лучшее.
Хотел подчеркнуть, что у нас хоть и тяжелый рок, но агрессия и вообще темная энергетика - не
наше кредо. Материал музыкальный и текстовый - умышленно несложный, немного ретро, со стебом,
но в меру, без негилизма и панка. Целевая аудитория - люди 20-40 лет,
преимущественно мужчины. Хотелось бы все это емко отразить в логотипе.
С уважением,
Владимир.
Выбранный исполнитель
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