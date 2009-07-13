Требуется отрисовать лого по эскизу

Имеется некоммерческий проект, рок-группа.

Название - "Крылья Белого Медведя".

Демо-записи можно прослушать здесь:

http://www.rockgeroy.ru/view/groups/17253.html

В приложении наши эскизы лого, как мы его видим. Но его необходимо вЫрисовать, довести до фирменного исполнения.Впрочем, возможно Вы что-то другое придумаете, лучшее.

Хотел подчеркнуть, что у нас хоть и тяжелый рок, но агрессия и вообще темная энергетика - не

наше кредо. Материал музыкальный и текстовый - умышленно несложный, немного ретро, со стебом,

но в меру, без негилизма и панка. Целевая аудитория - люди 20-40 лет,

преимущественно мужчины. Хотелось бы все это емко отразить в логотипе.

С уважением,

Владимир.