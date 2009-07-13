Требуется отрисовать лого по эскизу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен48 заявок731 просмотр

Имеется некоммерческий проект, рок-группа.

Название - "Крылья Белого Медведя".

Демо-записи можно прослушать здесь:

http://www.rockgeroy.ru/view/groups/17253.html

В приложении наши эскизы лого, как мы его видим. Но его необходимо вЫрисовать, довести до фирменного исполнения.Впрочем, возможно Вы что-то другое придумаете, лучшее.

Хотел подчеркнуть, что у нас хоть и тяжелый рок, но агрессия и вообще темная энергетика - не

наше кредо. Материал музыкальный и текстовый - умышленно несложный, немного ретро, со стебом,

но в меру, без негилизма и панка. Целевая аудитория - люди 20-40 лет,

преимущественно мужчины. Хотелось бы все это емко отразить в логотипе.

С уважением,

Владимир.

HTML
16 лет назад
PolarBear
Владимир 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

smaste
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$30
2 дня
Константин отнесся к работе творчески, с пониманием. Свои варианты предлагал (и они как правило были уместны), но не лоббировал - был предельно внимателен к чаяниям заказчика. Проявил себя как хороший художник и умелый дизайнер. Костя, спасибо за твое долготерпение! Мы остались довольны.
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

smaste
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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