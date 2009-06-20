# 1 — $

ТЗ:

-ИДЕЯ лого на англ. языке Liquid;

-не более 2-х цветов, один из них, желательно, синий.

Для понимания услуги компании:

-продажа/покупка бизнеса;

-бюджетирование;

-финансовый консалтинг;

-юридическое сопровождение;

-реинжиниринг бизнес-процессов;

-антикризисное управление.

Пожелания к логотипу:

-отсутствие острых уголов;

-демонстрация движения вперед;

-используемая геометрическая фигура, желательно, треугольник.

Как идея, не обязательная, к визуализации - лого в виде некой красивой динамичной подписи.

Наш клиент - серьезные люди бизнеса. Почему обращаемся сюда - заблудились в идеях своего дизайнера. Хотим взгляд со стороны.

Победившему, возможно, будет заказана и разработка прочих фирменных элементов.