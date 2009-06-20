День добрый. В приложении лежат логотипы платежных систем. Необходимо сделать их четкими (в сети для каждого можно найти вектор, самому не хочется заморачиваться по причине отсутствия софта), в высоту 23 пиксела, ...
Идея лого
ТЗ:
-ИДЕЯ лого на англ. языке Liquid;
-не более 2-х цветов, один из них, желательно, синий.
Для понимания услуги компании:
-продажа/покупка бизнеса;
-бюджетирование;
-финансовый консалтинг;
-юридическое сопровождение;
-реинжиниринг бизнес-процессов;
-антикризисное управление.
Пожелания к логотипу:
-отсутствие острых уголов;
-демонстрация движения вперед;
-используемая геометрическая фигура, желательно, треугольник.
Как идея, не обязательная, к визуализации - лого в виде некой красивой динамичной подписи.
Наш клиент - серьезные люди бизнеса. Почему обращаемся сюда - заблудились в идеях своего дизайнера. Хотим взгляд со стороны.
Победившему, возможно, будет заказана и разработка прочих фирменных элементов.
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