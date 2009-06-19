Логотип для предприятия

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт39 заявок1402 просмотра
#1$

Необходимо сделать логотип для компании “SAFEUA”.

Cфера деятельности:

• Информационная безопасность

• Технические системы безопасности

o Системы видеонаблюдения

o Системы контроля доступа

o Системы охранной сигнализации

o Домофонные системы

Логотип должен содержать название компании и характеризировать ее вид деятельности, а также бить легко запоминаемым.

16 лет назад
safeua
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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