Фирменный логотип для торгового дома

# 1 — $

Нужен фирменный знак торгового дома Камень", который занимается оптовой и розничной продажей строительных материалов. Тот кто выиграет конкурс - будет в дальнейшем работать над этим проектом вплоть до дизайна визиток и календарей и естественно будут заказы для для фирм, работающих вместе с торговым домом "Камень"