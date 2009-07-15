Лого для шапки сайта

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$12
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок1346 просмотров
#1$

Работа выбрана! Большое всем спасибо за участие!

16 лет назад
slvanek
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 минут назад
16 лет назад
Настоящий профессионал. Почти единственный из участников конкурса, кто предложил самые подходящие варианты на конкурс. Довольны сотрудничеством.
Очень доволен сотрудничеством! Точная постановка задачи, своевременная оплата. Рад был принять участие в конкурсе.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 минут назад
16 лет назад
#1
Логотипы и Знаки