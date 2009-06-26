Логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок1792 просмотра
#1$

ВСЕМ огромное спасибо!

16 лет назад
sks11
56 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-1)

Победитель конкурса

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад
Работа была выполнена очень оперативно, профессионально, талантливо. Спасибо за работу!
Сотрудничать было приятно))) Оплата сразу по окончании конкурса, без задержек. Спасибо, обращайтесь, если что)

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип, favicon, joomla шаблон

    Есть шаблон от yootheme, нужно его частично упростить, частично подправить, а также разработать лого, favicon и может быть поменять цвет палитру в css. layout трогать не надо.

    CSSJoomla
    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка логотипа для пейнтбольного клуба

    $50

    Необходимо разработать логотип для пейнтбольного клуба "PITFALL". В последствии данный логотип должен быть использован для печати баннера, на сайте и т.д. Название клуба переводится как "Волчья яма". Соответственно логотип должен быть выдержан именно ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Конкурс на логотип "английская обувь"

    $50

    Необходимо создать логотип компании, занимающейся продажей английской обуви. название бренда: english shoes пока в качестве слогана взять: обувь для настоящих мужчин размещение логотипа на сайте и визитках. ...

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание логотипа

    $50

    Необходимо создать логотип компании, занимающейся продажей английской обуви. название бренда: english shoes пока в качестве слогана взять: обувь для настоящих мужчин размещение логотипа на сайте и визитках. ...

    Логотипы и Знаки9 исполнителей
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип

    $50

    Должен отражать отношение к кинологии, чтобы при уменьшении и увеличении не терялась и не искажалось суть и концепция. Чтобы легко можно было создать трафарет для шелкографии.. Чтобы смотрелось если поместить в овал как в образце..

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип флеш

    $5

    Задание: Срочно для сайта spacecapital.ru Необходимо создать флеш логотип "земной шар и вокруг летает спутник" + шапка где вокруг по небу, по млечному пути будут лететь слова: "Золотые страницы Сибири, Москвы ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип "Компас"

    Компания "КОМПАС - эксперт рынка тренингов" занимается консалтингом. Подбирает тренинги клиентам, под их потребность. Адрес сайта www.compas.in.ua Возникла необходимость в изменениии дизайна логотипа сайта. Необходимо оставить старую концепцию слово "Компас - эксперт ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад