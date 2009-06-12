Нарисовать логотип нашей команды название #go2play можно просто go2play как у вас фантазия считает нужным. Логитип размерами может быть любой ,прямоугольной формы.
Конкурс на логотип "английская обувь"
Необходимо создать логотип компании, занимающейся продажей английской обуви.
название бренда: english shoes
пока в качестве слогана взять: обувь для настоящих мужчин
размещение логотипа на сайте и визитках.
Английская обувь - это стильная и конечно же, дорогая обувь. логотип должен быть соответствующим, чтобы это смотрелось престижно, дорого и красиво.
сайт будет в темных тонах, поэтому логотип подразумевается на темном фоне
Заявки фрилансеров
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