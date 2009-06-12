Конкурс на логотип "английская обувь"

# 1 — $

Необходимо создать логотип компании, занимающейся продажей английской обуви.

название бренда: english shoes

пока в качестве слогана взять: обувь для настоящих мужчин

размещение логотипа на сайте и визитках.

Английская обувь - это стильная и конечно же, дорогая обувь. логотип должен быть соответствующим, чтобы это смотрелось престижно, дорого и красиво.

сайт будет в темных тонах, поэтому логотип подразумевается на темном фоне