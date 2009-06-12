Нарисовать логотип нашей команды название #go2play можно просто go2play как у вас фантазия считает нужным. Логитип размерами может быть любой ,прямоугольной формы.
Логотип Mobile Music Party
Срочно нужен новый логотип для сайта http://www.mobilemusicparty.com/
По сути ничего сложного: просто какой-нибудь рисунок соответствующий тематике сайта и надпись "Mobile Music Party".
Примеры высылайте на alsa _at_ ymail.com.
Спасибо.
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