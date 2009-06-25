# 1 — $

Требуется разработать логотип компании Энергодом

Цвета желательно красный и белый

Придерживаться минимализма, т.е. совсем мелкие детали на лого - не нужны

логотип должен одинаково хорошо смотреться и на бланках писем и в электронном прайсе и на сайте в шапке и в виде favicon-a

Компания занимается продажей

электротехнического оборудования (щиты, трансформаторы, выключатили и т.д. и т.п.)

и теплотехники (котлы, сплит-системы, радиаторы и т.д. и т.п. )

Таким образом логотип должен смотреться родным и для одного и для другого направления.