Необходимо нарисовать логотип фирмы с названием "Феникс". Фирма занимается установкой пожарного оборудования и видеонаблюдения. Надо каким-то образом обыграть в логотипе название фирмы с огнем или с птицей Феникс. После создания логотипа будет ...
Логотип компании Энергодом
Требуется разработать логотип компании Энергодом
Цвета желательно красный и белый
Придерживаться минимализма, т.е. совсем мелкие детали на лого - не нужны
логотип должен одинаково хорошо смотреться и на бланках писем и в электронном прайсе и на сайте в шапке и в виде favicon-a
Компания занимается продажей
электротехнического оборудования (щиты, трансформаторы, выключатили и т.д. и т.п.)
и теплотехники (котлы, сплит-системы, радиаторы и т.д. и т.п. )
Таким образом логотип должен смотреться родным и для одного и для другого направления.
Победитель конкурса
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