Логотип компании Энергодом

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки2249 просмотров
#1$

Требуется разработать логотип компании Энергодом

Цвета желательно красный и белый

Придерживаться минимализма, т.е. совсем мелкие детали на лого - не нужны

логотип должен одинаково хорошо смотреться и на бланках писем и в электронном прайсе и на сайте в шапке и в виде favicon-a

Компания занимается продажей

электротехнического оборудования (щиты, трансформаторы, выключатили и т.д. и т.п.)

и теплотехники (котлы, сплит-системы, радиаторы и т.д. и т.п. )

Таким образом логотип должен смотреться родным и для одного и для другого направления.

16 лет назад
evolcon
Eugeniy 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

grotesk
66 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Работа Бориса была признана лучшей в нашем конкурсе. Готовый материал предоставлен в лучшем виде. В общем - профессионал. Рекомендую!
Получилось деловое и конструктивное сотрудничество. Оплата произведена полностью и в срок. Только положительные рекомендации.

Заявки фрилансеров

grotesk
66 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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