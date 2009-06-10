Дано: 1) Название компании и слоган 2) Общая концецпия 2) Примерная цветовая схема Задача: 1) Сделать достойный логотип Решение: При выборе кандидата будем смотреть ...
Изменить логотип
Необходимо изменить логотип
В прикрепленном файле.
Изменить слово "Nick and Mary" на "sypersvadba" в таком же стиле. "wedding page" - убрать. Желательно в PSD файле
Пишите кому интересно!
Выбранный исполнитель
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