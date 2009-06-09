Нужно сделать логотип сайта, а также стиль сайта В дальнейшем нужен исполнитель на постоянные проекты Оставляйте здесь примеры по логотипам и дизайнам сайтов icq 428870242
Визитка + отрисовать логотип в векторе
По приложенному образу логотипа перерисовать его в векторе - точное копирование не требуется (можно, например, стилизовать в рисунок от руки), но добавлять какие-либо элементы нельзя. Стрелку стилизовать не надо - должен быть узнаваем компьютерный курсор.
Логотип должен хорошо масштабироваться.
Словестное описание логотипа - чашка (с напитком) на которую наведен компьютерный курсор (курсор выходит за границы изображения чашки). Блюдце, ложка - по желанию.
С этим логотипом сделать визитку (стиль визитки должен соответствовать стилю отрисовки лого). В целом стиль визитки должен быть спокойным - никаких блекджеков и девок.
На визитке должно быть название проекта - Cup-of-Net (хорошо читаемое, не каллиграфическое, без вензелей)
Фон - белый, цвет графических элементов - градиент CMYK от 0:65:100:0 до 0:40:100:0 и/или solid 0:53:100:0
По направлению деятельности - пусть это будет интернет-кафе (к вопросу о стиле)
Эскиз (участие в конкурсе - бесплатное):
Лого на светлом фоне (белый, рыжий CMYK 0:53:100:0)
Лого на темном фоне (черный)
Визитка
Финальный вариант (после выбора победителя возможна предоплата):
Визитка в cdr
Логотип в cdr для светлого фона
Логотип в cdr для темного фона
Использованный шрифт
=$40
Опционально (+$10):
Логотип-иконка 16*16
Логотип-иконка 32*32
Логотип-иконка 48*48
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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