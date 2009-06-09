Визитка + отрисовать логотип в векторе

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт34 заявки2364 просмотра
#1$

По приложенному образу логотипа перерисовать его в векторе - точное копирование не требуется (можно, например, стилизовать в рисунок от руки), но добавлять какие-либо элементы нельзя. Стрелку стилизовать не надо - должен быть узнаваем компьютерный курсор.

Логотип должен хорошо масштабироваться.

Словестное описание логотипа - чашка (с напитком) на которую наведен компьютерный курсор (курсор выходит за границы изображения чашки). Блюдце, ложка - по желанию.

С этим логотипом сделать визитку (стиль визитки должен соответствовать стилю отрисовки лого). В целом стиль визитки должен быть спокойным - никаких блекджеков и девок.

На визитке должно быть название проекта - Cup-of-Net (хорошо читаемое, не каллиграфическое, без вензелей)

Фон - белый, цвет графических элементов - градиент CMYK от 0:65:100:0 до 0:40:100:0 и/или solid 0:53:100:0

По направлению деятельности - пусть это будет интернет-кафе (к вопросу о стиле)

Эскиз (участие в конкурсе - бесплатное):

Лого на светлом фоне (белый, рыжий CMYK 0:53:100:0)

Лого на темном фоне (черный)

Визитка

Финальный вариант (после выбора победителя возможна предоплата):

Визитка в cdr

Логотип в cdr для светлого фона

Логотип в cdr для темного фона

Использованный шрифт

=$40

Опционально (+$10):

Логотип-иконка 16*16

Логотип-иконка 32*32

Логотип-иконка 48*48

16 лет назад
sevick
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Победитель конкурса

AnJB
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

Заявки фрилансеров

AnJB
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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