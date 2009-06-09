Иллюзион Видео

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт82 заявки757 просмотров

Требуется создание логотипа и фирменного стиля для фирмы занимающейся торговлей DVD и CD дисками,с названием "Иллюзион Видео"

16 лет назад
Maxick35
Максим 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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