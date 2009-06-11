Отрисовать логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок1161 просмотр
#1$

Отрисовать логотип в векторном виде в corel draw 11 (так что бы и для визиток подошёл и для буклетов)

подобрав 2 оттенка потемнее немного, но не сильно ( рядом логотип с другими оттенками)

обруч вокруг можно сделать потолще

всем приславшим хорошего качества логотипы гарантирую хороший отзыв

победителю оплата 300 руб

яндекс деньгами (толька так)

срок выполнения сутки

Все работы рассмотрим

только для тех кто не успел отправить работы

уточняем

нас интересует голубой цвет и оттенки светло-синего, логотип одноцветный, без градиента.

Нам потребуется ещё сутки для утверждения логотипа.

Очень извиняемся если вдруг кому не успели ответить лично и письменно, много хороших работ.

Без цены и сроков не могу принять предложения а Вы выложить работу и получить отзыв.

17,00 проект закроется, прошу успеть.

16 лет назад
skamenev
Сергей 
49 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Виталий сделал всё отличного качества и быстро, работа на 5+ :)
Отличный, заказчик, надеюсь еще поработаем!

Заявки фрилансеров

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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