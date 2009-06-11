Всем привет! Есть студия с названием «FMBM» (абривиатура от For Musicians By Musicians). Как можно понять из названия, студия предоставляет различные услуги музыкантам: разработку сайтов, фотосессии, производство клипов и т.п. Мы ...
Отрисовать логотип
Отрисовать логотип в векторном виде в corel draw 11 (так что бы и для визиток подошёл и для буклетов)
подобрав 2 оттенка потемнее немного, но не сильно ( рядом логотип с другими оттенками)
обруч вокруг можно сделать потолще
всем приславшим хорошего качества логотипы гарантирую хороший отзыв
победителю оплата 300 руб
яндекс деньгами (толька так)
срок выполнения сутки
Все работы рассмотрим
только для тех кто не успел отправить работы
уточняем
нас интересует голубой цвет и оттенки светло-синего, логотип одноцветный, без градиента.
Нам потребуется ещё сутки для утверждения логотипа.
Очень извиняемся если вдруг кому не успели ответить лично и письменно, много хороших работ.
Без цены и сроков не могу принять предложения а Вы выложить работу и получить отзыв.
17,00 проект закроется, прошу успеть.
Победитель конкурса
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