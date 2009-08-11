Разработка логотип + буклет

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Завершен43 заявки461 просмотр

Тематика логотипа: Интернет магазин одежды (возможно четото с вешалкой и стразами)

Тематика буклета: Интернет магазин одежды (в светлых тонах)

Сколько это стоит не представляют по этому создаю тендер.

16 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$80
2 дня
Очень терпеливый и талантливый дизайнер. Долго не мог осознать чего именно я хочу, в итоге работа выполнена и я всем доволен. Как Денис меня выдержал, для меня загадка :)
Один из самых долгих заказов, с которым приходилось иметь дело. Зато работа была доведена до идеала, деньги выплачены моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Григорием.

Заявки фрилансеров

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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