Необходима разработка логотипа IT-компании "Botmaster Labs" s.r.o ТЗ: 1.) Лого должно быть лаконичным, в современном стиле 2.) Это должна быть отдельно картинка и рядом надпись "Botmaster Labs", с (R) в ...
Логотип для программного продукта FeaturesBox
Логотип будет использоваться: в самом продукте, вебсайте, договорах и презентациях, фирменных бланках, визитках.
Требования к логотипу: достаточно строгий, стильный, необычный, желательно отражающий название продукта, либо решение предоставляемое продуктом.
Хочется, чтобы логотип отражал идею хранилища запросов, отзывов, идей, улучшений, вариантов развития продукта, идею инструмента для взаимодействия, инструмента повышения эффективности и/или снижения затрат. С другой стороны, логотип может отражать возможность для клиентов (производителей ПО) отбирать/выявлять идеи/улучшения для своих продуктов.
Эскизный вариант логотипа должен содержать:
1. Надпись с названием продукта: FeaturesBox
2. [опционально] Иконку лого, возможно вплетенную в надпись с названием продукта
3. [опционально] Надпись со слоганом: Give your users what they really want!
Финальный вариант:
1. Иконка продукта для использования в качестве Favicon, либо как Windows Icon;
2. Логотип с названием продукта на белом и на темном фоне;
3. [опционально] Логотип с названием продукта и слоганом, на белом и на темном фоне.
Ожидаемые результаты (артефакты)
1. Финальная версия логотипа в цветном, черно-белом и оттенках серого вариантах, в векторном и растровом форматах;
2. CDR или PSD файлы используемых иконок (исходники) при их наличии.
Идея для эскиза: парус, компас, штурвал - идеи от пользователей надувают паруса, а продукт как компас показывает путь.
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