Необходима разработка логотипа IT-компании "Botmaster Labs" s.r.o ТЗ: 1.) Лого должно быть лаконичным, в современном стиле 2.) Это должна быть отдельно картинка и рядом надпись "Botmaster Labs", с (R) в ...
Нужен логотип
Логотип сайта нарисовать http://shopswiss.ru/ размеры 170px на 52px
и заодно fav.ico под логотип
предлагайте что по чем
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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