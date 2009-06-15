Требуется отрисовка логотипа и 10 иконок

Приветствую всех.

Требуется отрисовать логотип и 10 иконок на автомобильную тематику в едином стиле и цветовом решении с логотипом.

Логотип необходимо изобразить в виде сказочной машинки живой с пионерским галстуком и пилоткой.

Иконки по тематике своей близки к данным: http://trucks.auto.ru/spb/

Логотип и иконки в растре.Цена минимальная.

Цены и сроки,а также ваши условия присылайте в предложения и в личку.

Если не устроит цена-рассматривать не буду.

Спасибо за внимание.