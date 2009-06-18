# 1 — $

Конкурс на ребрендинг логотипа студии веб дизайна.

Действующий логотип в приложении.

Недостатки, почему хотим обновить?

- не достаточно графично;

- тонкие элементы логотипа из далека (при уменьшении) не воспринимаются.;

- слишком много соплей;

- нет ЗНАКА, который можно было бы использовать при брендировании продукции.

Что хотелось бы оставить в логотипе:

Основные черты должны остаться, узнаваемость сохраниться.

Цветовое решение – белый, черный, зеленый (возможно использование ярких цветов – розовый, салатовый).

К варианту лого желательно приложить визитку.

03.06

Комментарий по увиденным материалам:

Не обязательно привязываться к карточной тематике, джокеру итд.