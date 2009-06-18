С Уважением
Конкурс на ребрендинг логотипа студии веб дизайна.
Конкурс на ребрендинг логотипа студии веб дизайна.
Действующий логотип в приложении.
Недостатки, почему хотим обновить?
- не достаточно графично;
- тонкие элементы логотипа из далека (при уменьшении) не воспринимаются.;
- слишком много соплей;
- нет ЗНАКА, который можно было бы использовать при брендировании продукции.
Что хотелось бы оставить в логотипе:
Основные черты должны остаться, узнаваемость сохраниться.
Цветовое решение – белый, черный, зеленый (возможно использование ярких цветов – розовый, салатовый).
К варианту лого желательно приложить визитку.
03.06
Комментарий по увиденным материалам:
Не обязательно привязываться к карточной тематике, джокеру итд.
Победитель конкурса
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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