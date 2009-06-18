Конкурс на ребрендинг логотипа студии веб дизайна.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен43 заявки1716 просмотров
#1$

Конкурс на ребрендинг логотипа студии веб дизайна.

Действующий логотип в приложении.

Недостатки, почему хотим обновить?

- не достаточно графично;

- тонкие элементы логотипа из далека (при уменьшении) не воспринимаются.;

- слишком много соплей;

- нет ЗНАКА, который можно было бы использовать при брендировании продукции.

Что хотелось бы оставить в логотипе:

Основные черты должны остаться, узнаваемость сохраниться.

Цветовое решение – белый, черный, зеленый (возможно использование ярких цветов – розовый, салатовый).

К варианту лого желательно приложить визитку.

03.06

Комментарий по увиденным материалам:

Не обязательно привязываться к карточной тематике, джокеру итд.

16 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

asadasar
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рациональные пожелания, гибкость, вежливость, своевременная оплата. Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

asadasar
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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