Создание 3 логотипов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок441 просмотр
#1$

1. Необходим логотип для нового сайта napovodke.net

идея уже есть.

2. Необходим логотип для нового сайта napovodke.net

(альтернатива первому заданию)

3. необходима этикетка в эл.виде Coral или PhotoShop 60*30мм (идея есть)

16 лет назад
xoxo
52 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

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