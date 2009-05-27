Работа в фотошопе

Нужно переделать лого. Зайдите не сайт www.ukr-firma.com в самом верху есть лого. Его нужно убрать и в место него сделать такую надпись Бизнес решение у вас в кармане. Желательно сделать так же как и логотип не много зеркальный и по размеру такой же. В надписи не вкоем случаи не должно находится слово укрфирма, ukr-firma и т.д.