Новый логотип Культурного фонда

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт58 заявок2156 просмотров
#1$

Нужно придумать яркую идею по логотипу. Очень подробное ТЗ в приложении

Информация по дизайну логотипа

Название - Культурный Фонд «Музыкальный квартал» (возможно сокращение до абривеатуры МК)

Присутствие графических элементов – возможно, но главное не перегружать логотип, ИСКЛЮЧЕНО использование распространенных музыкальных образов (скрипичный ключ, ноты, т.к. деятельность фонда охватывает не только музыкальную сферу)

Пожелания по цветовому решению - яркие теплые, запоминающиеся цвета, олицетворяющие основные сообщения – открытость современному искусству во всем его многообразии, но в то же время и следование канонам классического искусства – академической музыки, поддержка талантливой молодежи, высокий профессионализм,

Пожелания по стилистике дизайна - достаточно большое пространство для творчества, мы НЕ ХОТИМ видеть юмористический, эпатажный логотип

Если предолжение устроит, то будет заказ на бренд-бук

16 лет назад
Music_fond
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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