Состав фирменного стиля: 1. Цветовая концепция; 2. Название сети; 3. Шрифт; 4. Логотип. Сеть магазинов женской, мужской обуви, среднего ценового сегмента (1200 – 10000р., за пару). Расположен в ...
Новый логотип Культурного фонда
Нужно придумать яркую идею по логотипу. Очень подробное ТЗ в приложении
Информация по дизайну логотипа
Название - Культурный Фонд «Музыкальный квартал» (возможно сокращение до абривеатуры МК)
Присутствие графических элементов – возможно, но главное не перегружать логотип, ИСКЛЮЧЕНО использование распространенных музыкальных образов (скрипичный ключ, ноты, т.к. деятельность фонда охватывает не только музыкальную сферу)
Пожелания по цветовому решению - яркие теплые, запоминающиеся цвета, олицетворяющие основные сообщения – открытость современному искусству во всем его многообразии, но в то же время и следование канонам классического искусства – академической музыки, поддержка талантливой молодежи, высокий профессионализм,
Пожелания по стилистике дизайна - достаточно большое пространство для творчества, мы НЕ ХОТИМ видеть юмористический, эпатажный логотип
Если предолжение устроит, то будет заказ на бренд-бук
Заявки фрилансеров
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