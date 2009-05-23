Нужен логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт82 заявки697 просмотров

Требуется разработать логотип для компании занимающейся продажей моторных масел.

прошу сообщить цены, и сроки.

16 лет назад
Pavel26
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

fiksius
38 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

fiksius
38 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад