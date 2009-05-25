Фирменный стиль под ключ
Нарисовать логотип
Собственно нужно нарисовать логотип и водный знак по нему на мобильную тематику а точнее смартфоны!
Бюджет мал 300 руб. Оплата WebMoney после успешного выполнения работы!
Пишите в ICQ 644-013
Скрин шаблона прикрепил!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужно: 1. Логотип 2. фирменный шрифт (основной и вспомогателный) 3. стилистическая фактура (графические и имиджевые элементы) 4. фирменный блок Сроки: 28 мая в 10:00 должны быть ...Завершен16 лет назад
- $5
Нужно сделать ну прям очень простой логотип для сайта на логотипе должна быть надпись: CALORIC VALUE CONTROL COMPLEX файл прикреплю в приложение, там будет размер итп все нужно сделать ...Завершен16 лет назад
- $30
Рестайлинг логотипа, изменение шрифта названия, графический элемент остается.... цветовая палитра.... в дальнейшем возможна доработка фирм бланка, визиток (корпоративных и индивидуальных)Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт16 лет назад
Название фирмы "4 diamonds"(ВЭБ СТУДИЯ) ,можно использовать как ключевые буквы А и D Самый классный логотип куплю. Цену пишите. Порядочность гарантирую. откровение по прозьбам трудящихся: ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ- бУКВЫ A И D ...Завершен16 лет назад
Есть сканированная визитка, надо лого в вектор перевести.Логотипы и Знаки70 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Всем дорого времени суток. Что в итоге от всего это хочется получить: - Сделать, если так можно назвать, ребрендинг логотипа, добавить может динамики или еще что - то, что кому приедет ...Закрыт16 лет назад
Требуется логотип для сайта объявлений о продаже б/у автозапчастей. Предпочтения новичкам с мин. ценами или для вашего опыта.Завершен16 лет назад
Требуется создать логотип для компании с названием "АйТи46", в латинской аббревиатуре - "IT46". (Можно любое из названий использовать). Компания занимается 3-мя направлениями: 1. Продает лицензионное программное обеспечение. 2. Занимается сервисным ...Завершен16 лет назад
- $100
Разработать логотип торговой марки. По торговой маркой будут продаваться свежие культивированные грибы (шампиньон и вешенка). Наличие изображения гриба(или его символического изображения) на логотипе НЕ обязательно, но если оно будет отсутствовать, желательно приложить "легенду". ...Логотипы и Знаки66 заявокЗакрыт16 лет назад